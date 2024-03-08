Песков объяснил, что указ Путина о помиловании 52 осужденных женщин связан с обсуждением этой темы СПЧ

Указ президента Владимира Путина о помиловании 52 осужденных женщин связан с обсуждением этой темы на заседании Cовета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Сообщение о помиловании 52 женщин было опубликовано на официальном сайте пресс-службы Кремля 8 марта, в Международный женский день. Указ президента коснулся прежде всего женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также тех, чьи родственники участвуют в СВО.





Последняя встреча Путина с членами СПЧ состоялась 4 декабря. Тему помилования подняла член совета Ева Меркачева. Она предложила освободить всех женщин, которые впервые совершили ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Также правозащитница призвала помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети. Путин согласился с Меркачевой.