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Песков объяснил, что указ Путина о помиловании 52 осужденных женщин связан с обсуждением этой темы СПЧ
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Решение главы государства коснулось женщин с несовершеннолетними детьми, беременных и тех, чьи близкие участвуют в СВО undefined
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Песков объяснил, что указ Путина о помиловании 52 осужденных женщин связан с обсуждением этой темы СПЧ

Решение главы государства коснулось женщин с несовершеннолетними детьми, беременных и тех, чьи близкие участвуют в СВО

Указ президента Владимира Путина о помиловании 52 осужденных женщин связан с обсуждением этой темы на заседании Cовета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


Сообщение о помиловании 52 женщин было опубликовано на официальном сайте пресс-службы Кремля 8 марта, в Международный женский день. Указ президента коснулся прежде всего женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также тех, чьи родственники участвуют в СВО.


Последняя встреча Путина с членами СПЧ состоялась 4 декабря. Тему помилования подняла член совета Ева Меркачева. Она предложила освободить всех женщин, которые впервые совершили ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Также правозащитница призвала помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети. Путин согласился с Меркачевой.

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Путин помиловал 52 осужденных женщин

Среди тех, на кого распространяется указ, — женщины с несовершеннолетними детьми, беременные и те, чьи близкие участвуют в СВО 8 марта 2024
Dailystorm - Путин помиловал 52 осужденных женщин
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