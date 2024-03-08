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В Ленобласти нашли сумку с мумией человека
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Тело мужчины было завернуто в полиэтиленовый пакет undefined
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В Ленобласти нашли сумку с мумией человека

Тело мужчины было завернуто в полиэтиленовый пакет

На обочине у въезда в СНТ «Надежда» в поселке Симагино Выборгского района Ленинградской области нашли хоккейную сумку, в которой находилось мумифицированное тело мужчины. Труп был завернут в полиэтиленовый пакет. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает управление СКР по Ленобласти.


Тело нашли в ночь на 8 марта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются личность погибшего и лица, причастные к преступлению, сказано в сообщении.


Издание «Фонтанка» писало, что сумку с человеческими останками обнаружили неподалеку от воинского захоронения в Симагино. По информации телеканала РЕН ТВ, тело расчленили.

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#мумия #происшествие #ленинградская область
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