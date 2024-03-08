Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

До 16 марта автомобили с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию, сообщает телеканал MTV Uutiset. Руководитель отдела контроля Таможенной службы страны Сами Ракшит заявил, что точное число машин с номерами РФ в Финляндии неизвестно.





Хельсинки с 16 сентября ввел запрет на въезд авто с российскими номерами, дав полгода на вывоз транспортных средств. Такие меры ввели после разъяснений Еврокомиссии о том, что въезд в страны ЕС на личных авто (которые перевозят менее 10 человек) расценивается как запрещенный импорт.





Ракшита спросили, что будет с машинами с российскими номерами после 16 марта, тот ответил, что власти оценят, «почему машина здесь, как долго это продолжалось и были ли соблюдены определенные формальности». Более подробные инструкции только разрабатывают, сказал чиновник.





MTV Uutiset отмечает, что в запрете на въезд авто с номерами РФ есть исключения. Они коснулись граждан стран Евросоюза и Европейской экономической зоны и их ближайших родственников. Ракшит отметил, что въезжать в Финляндию также могут дипломаты.





Глава отдела контроля Таможенной службы выразил сомнение, что власти будут «гоняться» за машинами с российскими номерами после 16 марта. Чиновника спросили, могут ли в Финляндии вслед за Латвией принять закон о передаче конфискованных российских авто Украине, тот не ответил прямо. Ракшит сказал, что в Финляндии действуют гарантии защиты собственности.