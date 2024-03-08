«Виноваты взрослые»: депутат Госдумы Роднина возмутилась, что дисквалифицированная за допинг фигуристка Валиева одна понесла наказание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина возмутилась тем, что в истории с дисквалификацией 17-летней фигуристки Камилы Валиевой не понесли ответственность взрослые. Роднина также напомнила, что в России с 2016 года действует закон об уголовном наказании за склонение к допингу.





«Спортивный суд-то признал, что наличие запрещенных препаратов было. Как ее могут держать в сборной, если она еще два года не имеет права выступать? Понятное дело, что она сама сознательно эти препараты не принимала. По большому счету ответственность должен нести врач», — сказала Daily Storm депутат.





«Понятное дело, что в истории с Валиевой виноваты взрослые. А ответственность за все несет по-взрослому девочка! Все должно быть по правилам, по законам. Жалко, конечно, ее. Тем более она одна из самых талантливых. А вот спросить-то с кого? Мы можем поддерживать ее. А выводы какие-то делать будем или не будем?» — задалась вопросом парламентарий.





Но, по ее мнению, Валиевой точно не стоит опускать руки. «Слушайте, но у нее вся жизнь впереди. Кроме спорта есть еще столько всяких интересных дел и событий! Возьмите другие девочки — та же Трусова (серебряный призер Олимпиады 2022 года. — Примеч. Daily Storm )— везде себя пробуют!»





29 января Спортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, так как в ее организме было обнаружено запрещенное вещество «триметазидин», повышающий выносливость. Министерство спорта России уже исключило Валиеву из списка кандидатов в сборную. Это произошло в связи с критериями ведомства о том, что спортсмены, отбывающие наказание за нарушение антидопинговых правил, не могут быть кандидатами в национальную команду. На период отстранения Валиева не имеет права тренироваться на государственные деньги.





Кроме того, все результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы. Поэтому 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России (в ее состав входила и Валиева) с первого места на третье.





В ноябре 2016-го президент России Владимир Путин подписал закон, по которому за склонение спортсмена к допингу тренеров будут наказывать штрафом до 300 тысяч рублей и запретом на профессиональную деятельность на срок до трех лет либо ограничением свободы на один год.





Согласно документу, для врачей, использующих допинг, вне зависимости от того, давал ли спортсмен свое согласие на это, также предусмотрено наказание. Это может быть штраф до одного миллиона рублей или год тюрьмы, а также запрет на профессиональную деятельность сроком до четырех лет.





Также по закону в случаях, если применение допинга повлекло по неосторожности смерть или другие тяжкие последствия, срок лишения свободы составит до трех лет, а виновных могут исключить из профессии на пять лет.