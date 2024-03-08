Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на белгородское село Рождественка

Три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали окраину села Рождественка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате взрывов два человека погибли, еще один тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





Бригада скорой помощи выехала на место. Как только будет позволять оперативная обстановка, пострадавшего доставят в медицинское учреждение, написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале. В результате атаки украинских беспилотников также повреждены экскаватор и манипулятор, уточнил он.





Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные и центральные регионы России, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.