Новости
Новости 18+
St
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на белгородское село Рождественка
18+
Еще один человек получил тяжелые ранения undefined
Новости

Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на белгородское село Рождественка

Еще один человек получил тяжелые ранения

Три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали окраину села Рождественка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате взрывов два человека погибли, еще один тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.


Бригада скорой помощи выехала на место. Как только будет позволять оперативная обстановка, пострадавшего доставят в медицинское учреждение, написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале. В результате атаки украинских беспилотников также повреждены экскаватор и манипулятор, уточнил он.


Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные и центральные регионы России, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбили три дрона

Противник использовал БПЛА самолетного типа, добавили в ведомстве 5 марта 2024
Dailystorm - Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбили три дрона
#белгородская область #рф #украина #сво #происшествие
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии