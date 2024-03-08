18 лыжниц пострадали из-за столкновения на гонке в Сочи

Несколько лыжниц пострадали в результате массового завала во время гонки Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи. Telegram-канал «112» и телеканал РЕН ТВ уточняют, что медицинская помощь понадобилась 18 участницам.





Инцидент произошел во время масс-старта на 10 километров на курорте «Лаура» в условиях плохой видимости. В Минспорте сообщили ТАСС, что во время гонки резко опустился туман, из-за чего спортсменки получили травмы и ушибы. Ведомство проанализирует обстоятельства случившегося. Мужской масс-старт, который также должен был пройти 8 марта, отменен.





Прокуратура Адлерского района Сочи начала проверку. Надзорное ведомство даст оценку действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц.