Новости
Новости 18+
St
18 лыжниц пострадали из-за столкновения на гонке в Сочи
18+
Прокуратура начала проверку undefined
Новости

18 лыжниц пострадали из-за столкновения на гонке в Сочи

Прокуратура начала проверку

Несколько лыжниц пострадали в результате массового завала во время гонки Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи. Telegram-канал «112» и телеканал РЕН ТВ уточняют, что медицинская помощь понадобилась 18 участницам.


Инцидент произошел во время масс-старта на 10 километров на курорте «Лаура» в условиях плохой видимости. В Минспорте сообщили ТАСС, что во время гонки резко опустился туман, из-за чего спортсменки получили травмы и ушибы. Ведомство проанализирует обстоятельства случившегося. Мужской масс-старт, который также должен был пройти 8 марта, отменен.


Прокуратура Адлерского района Сочи начала проверку. Надзорное ведомство даст оценку действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#лыжник #сочи #спорт
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии