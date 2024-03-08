Макрон на примере обеда объяснил свои слова об отправке западных войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон дополнил свое заявление о возможной отправке западных войск на Украину, сделанное 26 февраля. Глава государства сказал журналистам после церемонии в Минюсте республики, что «не исключать чего-то — не означает делать это».





Макрон привел аналогию: журналисты стоят перед ним, но не обедают за своим столом. При этом они не исключают, что в определенный момент сядут есть, потому что им нужно питаться (цитата по РИА Новости).





26 февраля Макрон по итогам встречи представителей западных стран по украинскому вопросу заявил, что на саммите затронули тему возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По словам президента Франции, участники дискуссии не пришли к консенсусу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Макрон также считает, что «поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе».





Министерство вооруженных сил Франции отвергло возможность участия своих солдат в боевых действиях на Украине. Так, глава ведомства Себастьян Лекорню 8 марта сказал, что речь идет о возможном участии военных в разминировании, обучении бойцов ВСУ на территории Украины. Западные страны также исключили возможность отправки войск в зону конфликта.





7 марта Макрон провел с руководителями парламентских партий встречу, посвященную Украине. Как заявил лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, президент допускает начало военной интервенции при продвижении российских войск в сторону Киева или Одессы.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ неизбежен.