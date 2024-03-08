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«Страна»: Зеленский рассматривает возможность уволить Кулебу с поста главы МИД Украины
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Издание пишет, что президент недоволен работой министра иностранных дел undefined
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«Страна»: Зеленский рассматривает возможность уволить Кулебу с поста главы МИД Украины

Издание пишет, что президент недоволен работой министра иностранных дел

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, сообщает «Страна» со ссылкой на источники.


Один из собеседников издания сказал, что к главе МИД «очень много вопросов», в том числе по кандидатурам послов, которые предлагает ведомство. По словам источника, все понимают, что у министра ограниченные ресурсы, но информация о плохом состоянии дел в посольствах поступает как от политиков, побывавших в той или иной стране, так и от легендированных (законспирированных) сотрудников.


Изначально в планах было назначить Кулебу послом Украины в Великобритании, но Зеленский согласовал утверждение на этот пост бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет «Страна». Сейчас наиболее вероятный кандидат на должность руководителя МИД — замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, курирующий внешнюю политику, сообщает издание.


Кулеба возглавляет Министерство иностранных дел Украины с марта 2020 года. На момент назначения ему было 38 лет, он стал самым молодым главой украинского внешнеполитического ведомства.


8 марта 2024 года о своей отставке сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Он занимал эту должность с ноября 2020 года.

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