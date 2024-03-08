«Страна»: Зеленский рассматривает возможность уволить Кулебу с поста главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, сообщает «Страна» со ссылкой на источники.





Один из собеседников издания сказал, что к главе МИД «очень много вопросов», в том числе по кандидатурам послов, которые предлагает ведомство. По словам источника, все понимают, что у министра ограниченные ресурсы, но информация о плохом состоянии дел в посольствах поступает как от политиков, побывавших в той или иной стране, так и от легендированных (законспирированных) сотрудников.





Изначально в планах было назначить Кулебу послом Украины в Великобритании, но Зеленский согласовал утверждение на этот пост бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет «Страна». Сейчас наиболее вероятный кандидат на должность руководителя МИД — замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, курирующий внешнюю политику, сообщает издание.





Кулеба возглавляет Министерство иностранных дел Украины с марта 2020 года. На момент назначения ему было 38 лет, он стал самым молодым главой украинского внешнеполитического ведомства.





8 марта 2024 года о своей отставке сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Он занимал эту должность с ноября 2020 года.