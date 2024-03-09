Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать территорию России 47 беспилотниками

Министерство обороны России сообщило, что ночью Украина пыталась совершить атаку c применением 47 дронов самолетного типа по объектам на территории РФ.





Дежурными средствами ПВО было перехвачен и уничтожен один беспилотник над Белгородской, два над Курской, три над Волгоградской и 41 над Ростовской областями.





По предварительным данным, в результате атаки противника на Таганрог (Ростовская область), погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.





Силы ПВО также сбили украинский БПЛА над Курской областью. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт. Обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники. Из-за угрозы взрыва эвакуировали пациентов реанимации. Отмечается, что никто из них не пострадал.