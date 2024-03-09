Новости
Новости 18+
St
На Урале легковушка столкнулась с микроавтобусом, два человека погибли
18+
Еще трое пострадали undefined
Новости

На Урале легковушка столкнулась с микроавтобусом, два человека погибли

Еще трое пострадали

В Свердловской области при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону. 


По информации ведомства, ДТП произошло утром на 50-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Березовском районе. 


Отмечается, что Peugeot под управлением женщины-водителя, двигаясь со стороны Екатеринбурга, по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение легковушки с микроавтобусом Fiat.


В аварии погибли водитель и пассажир Peugeot. Водитель и два пассажира Fiat доставлены в больницы, медики оказывают им необходимую помощь, уточнили в Госавтоинспекции. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#авария #свердловская область #жертвы #дтп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии