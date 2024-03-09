На Урале легковушка столкнулась с микроавтобусом, два человека погибли

В Свердловской области при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.





По информации ведомства, ДТП произошло утром на 50-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Березовском районе.





Отмечается, что Peugeot под управлением женщины-водителя, двигаясь со стороны Екатеринбурга, по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение легковушки с микроавтобусом Fiat.





В аварии погибли водитель и пассажир Peugeot. Водитель и два пассажира Fiat доставлены в больницы, медики оказывают им необходимую помощь, уточнили в Госавтоинспекции.