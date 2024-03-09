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Хуситы ударили ракетами по американскому кораблю в Аденском заливе
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Также представители радикального движения атаковали эсминцы США 37 дронами undefined
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Хуситы ударили ракетами по американскому кораблю в Аденском заливе

Также представители радикального движения атаковали эсминцы США 37 дронами

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе. Эту информацию подтвердил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.


Он уточнил, что «военно-морские силы Йемена <...> нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе». Его слова цитирует телеканал ABC News.


Также атаке 37 беспилотников подверглись эсминцы США в Красном море и Аденском заливе.


Соединенные Штаты и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по хуситам в Йемене в ночь на 12 января. Действия западной коалиции стали ответом на нападения группировки на суда в Красном море. Союзники обосновали свои действия правом на самооборону, предусмотренным Уставом ООН.

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#йемен #сша #хуситы #красное море
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