Хуситы ударили ракетами по американскому кораблю в Аденском заливе

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе. Эту информацию подтвердил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.





Он уточнил, что «военно-морские силы Йемена <...> нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе». Его слова цитирует телеканал ABC News.





Также атаке 37 беспилотников подверглись эсминцы США в Красном море и Аденском заливе.





Соединенные Штаты и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по хуситам в Йемене в ночь на 12 января. Действия западной коалиции стали ответом на нападения группировки на суда в Красном море. Союзники обосновали свои действия правом на самооборону, предусмотренным Уставом ООН.