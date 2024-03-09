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Глава МИД Армении заявил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС
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Мирзоян подчеркнул, что у народа есть «европейские стремления» undefined
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Глава МИД Армении заявил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС

Мирзоян подчеркнул, что у народа есть «европейские стремления»

В Армении активно обсуждается идея вступления в Евросоюз (ЕС), заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталии.


«Не открою секрета, если скажу, что идея вступления в ЕС тоже есть в этом списке», — сказал дипломат. 


Мирзоян напомнил, что у народа Армении «есть европейские устремления».


6 марта стало известно, что Армения направила России официальное письмо о намерении прекратить работу российских пограничников в международном аэропорту Еревана Звартноц. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Он подчеркнул, что в аэропорту должны нести службу армянские пограничники. 

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#армения #мид #европа
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