Глава МИД Армении заявил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС

В Армении активно обсуждается идея вступления в Евросоюз (ЕС), заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталии.





«Не открою секрета, если скажу, что идея вступления в ЕС тоже есть в этом списке», — сказал дипломат.





Мирзоян напомнил, что у народа Армении «есть европейские устремления».





6 марта стало известно, что Армения направила России официальное письмо о намерении прекратить работу российских пограничников в международном аэропорту Еревана Звартноц. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Он подчеркнул, что в аэропорту должны нести службу армянские пограничники.