Минобороны России показало кадры уничтожения украинской ракеты «Искандером»

Минобороны России опубликовало видео уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ).





Установка была уничтожена в районе населенного пункта Покровск в Донецкой народной республике (ДНР), пояснили в ведомстве.





По выявленной позиции был нанесен удар ракетным комплексом «Искандер». В результате точного удара цель была ликвидирована, указали в Минобороны.





6 марта ВС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом отчиталось Минобороны России.





По информации военного ведомства, в ангаре проходила подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.