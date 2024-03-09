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Минобороны России показало кадры уничтожения украинской ракеты «Искандером»
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Эту операцию провели в ДНР undefined
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Минобороны России показало кадры уничтожения украинской ракеты «Искандером»

Эту операцию провели в ДНР

Минобороны России опубликовало видео уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ).


Установка была уничтожена в районе населенного пункта Покровск в Донецкой народной республике (ДНР), пояснили в ведомстве. 


По выявленной позиции был нанесен удар ракетным комплексом «Искандер». В результате точного удара цель была ликвидирована, указали в Минобороны.


6 марта ВС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом отчиталось Минобороны России.


По информации военного ведомства, в ангаре проходила подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

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#днр #искандер #минобороны рф
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