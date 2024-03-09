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В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
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Это произошло около 14:15 мск undefined
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В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Это произошло около 14:15 мск

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.


Согласно данным ведомства, средствами ПВО украинский дрон был уничтожен над территорией Белгородской области около 14:15 мск. 


Ранее Минобороны 9 марта сообщило, что ночью Украина пыталась совершить атаку c применением 47 дронов самолетного типа по объектам на территории РФ.


Дежурными средствами ПВО было перехвачен и уничтожен один беспилотник над Белгородской, два над Курской, три над Волгоградской и 41 над Ростовской областями.

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#белгородская область #пво #бпла
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