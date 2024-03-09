В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.





Согласно данным ведомства, средствами ПВО украинский дрон был уничтожен над территорией Белгородской области около 14:15 мск.





Ранее Минобороны 9 марта сообщило, что ночью Украина пыталась совершить атаку c применением 47 дронов самолетного типа по объектам на территории РФ.





Дежурными средствами ПВО было перехвачен и уничтожен один беспилотник над Белгородской, два над Курской, три над Волгоградской и 41 над Ростовской областями.