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ТАСС: На Авдеевском направлении уничтожен французский наемник, воевавший на стороне ВСУ
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Сезар Ожаром также был связан со спецслужбами Франции, утверждает агентство undefined
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ТАСС: На Авдеевском направлении уничтожен французский наемник, воевавший на стороне ВСУ

Сезар Ожаром также был связан со спецслужбами Франции, утверждает агентство

Лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ликвидирован на Авдеевском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. 


Также агентство указывает, что у силовиков имеется подтвержденная информация о его связи с французскими спецслужбами.


17 января представители Минобороны России сообщили о высокоточном ударе 16 января по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Отмечается, что в основном это были французские наемники.


В результате удара, здание, в котором они дислоцировались, полностью разрушено, заявили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 — доставлены в лечебные учреждения.

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#всу #франция #украина
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