Лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ликвидирован на Авдеевском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.





Также агентство указывает, что у силовиков имеется подтвержденная информация о его связи с французскими спецслужбами.





17 января представители Минобороны России сообщили о высокоточном ударе 16 января по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Отмечается, что в основном это были французские наемники.





В результате удара, здание, в котором они дислоцировались, полностью разрушено, заявили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 — доставлены в лечебные учреждения.