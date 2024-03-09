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В Берлине 83-летний водитель наехал на семерых пешеходов
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Сам мужчина вылетел из автомобиля и получил травмы undefined
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В Берлине 83-летний водитель наехал на семерых пешеходов

Сам мужчина вылетел из автомобиля и получил травмы

В Берлине 83-летний водитель выехал на тротуар на оживленной улице и наехал на пешеходов. Семь человек пострадали. Об этом пишет газета Bild.


Отмечается, что авария произошла около 10:00 по местному времени (8:00 мск). Четыре человека получили тяжелые травмы, среди них женщина с ребенком и сам 83-летний водитель, который вылетел из машины.


По последним данным, женщина скончалась, а ребенку требуется экстренная операция.


24 января в Василеостровском районе Санкт-Петербурга рейсовый автобус выехал на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадали пять человек: четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.

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#берлин #пенсионер #дтп #автомобили
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