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Старовойт сообщил, что украинский дрон упал и загорелся на нефтебазе в Курске
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Также при обстреле поселка в регионе погибла женщина undefined
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Старовойт сообщил, что украинский дрон упал и загорелся на нефтебазе в Курске

Также при обстреле поселка в регионе погибла женщина

Беспилотный летательный аппарат упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 


По его информации, в городе сейчас работает система противовоздушной обороны, а на месте происшествия уже находятся пожарные команды и оперативные службы. Подробности инцидента неизвестны. 


Ранее губернатор предупредил о ракетной опасности, а также сообщил об обстреле села Кульбаки Глушковского района.


По его словам, в жилой дом попал снаряд. Затем случился пожар. Погибла женщина, ее муж получил ожоги. Еще одно строение получило повреждения при обстреле. Село оказалось частично обесточено.

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#обстрелы #курская область #беспилотник #старовойт #жертвы
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