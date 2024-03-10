Старовойт сообщил, что украинский дрон упал и загорелся на нефтебазе в Курске

Беспилотный летательный аппарат упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.





По его информации, в городе сейчас работает система противовоздушной обороны, а на месте происшествия уже находятся пожарные команды и оперативные службы. Подробности инцидента неизвестны.





Ранее губернатор предупредил о ракетной опасности, а также сообщил об обстреле села Кульбаки Глушковского района.





По его словам, в жилой дом попал снаряд. Затем случился пожар. Погибла женщина, ее муж получил ожоги. Еще одно строение получило повреждения при обстреле. Село оказалось частично обесточено.