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Минобороны РФ отчиталось о четырех сбитых беспилотниках в Белгородской области
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Данные о разрушениях не приводятся undefined
Новости

Минобороны РФ отчиталось о четырех сбитых беспилотниках в Белгородской области

Данные о разрушениях не приводятся

Российские силы противовоздушной обороны не допустили атаки двух украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.


Позже в ведомстве добавили, что около 6:40 мск были уничтожены еще два дрона в Белгородской области.


9 марта Минобороны сообщило, что ночью Украина пыталась совершить атаку c применением 47 дронов самолетного типа по объектам на территории РФ.


Дежурными средствами ПВО было перехвачен и уничтожен один беспилотник над Белгородской, два над Курской, три над Волгоградской и 41 над Ростовской областями.

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#беспилотник #белгородская область #пво
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