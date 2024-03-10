Минобороны РФ отчиталось о четырех сбитых беспилотниках в Белгородской области

Российские силы противовоздушной обороны не допустили атаки двух украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.





Позже в ведомстве добавили, что около 6:40 мск были уничтожены еще два дрона в Белгородской области.





9 марта Минобороны сообщило, что ночью Украина пыталась совершить атаку c применением 47 дронов самолетного типа по объектам на территории РФ.





Дежурными средствами ПВО было перехвачен и уничтожен один беспилотник над Белгородской, два над Курской, три над Волгоградской и 41 над Ростовской областями.