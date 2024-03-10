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В Лос-Анджелесе пятеро пожарных пострадали при борьбе с огнем на нелегальном заводе по производству марихуаны
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Они почувствовали жжение на лицах, сообщают власти undefined
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В Лос-Анджелесе пятеро пожарных пострадали при борьбе с огнем на нелегальном заводе по производству марихуаны

Они почувствовали жжение на лицах, сообщают власти

Пятеро пожарных были срочно госпитализированы после того, как почувствовали «какое-то жжение на своих лицах» во время борьбы с огнем на нелегальном заводе по производству марихуаны* в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Об этом сообщает издание ABC7 со ссылкой на представителей власти. 


Двухэтажное коммерческое здание в центре города загорелось около восьми часов утра на Ньютон Стрит, в нескольких кварталах к северу от 10-й автострады, «подняв в воздух огромный столб дыма», пишет издание. 


Пожарная служба Лос-Анджелеса позднее уточнила, что спасателей уже выписали из больницы. Они находятся дома. 


По предварительной информации ведомства, опасным веществом, действие которого почувствовали огнеборцы, была серная кислота. Причины пожара выясняются. 


* Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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#пожарные #калифорния #пожар
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