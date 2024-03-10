В Лос-Анджелесе пятеро пожарных пострадали при борьбе с огнем на нелегальном заводе по производству марихуаны

Пятеро пожарных были срочно госпитализированы после того, как почувствовали «какое-то жжение на своих лицах» во время борьбы с огнем на нелегальном заводе по производству марихуаны* в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Об этом сообщает издание ABC7 со ссылкой на представителей власти.





Двухэтажное коммерческое здание в центре города загорелось около восьми часов утра на Ньютон Стрит, в нескольких кварталах к северу от 10-й автострады, «подняв в воздух огромный столб дыма», пишет издание.





Пожарная служба Лос-Анджелеса позднее уточнила, что спасателей уже выписали из больницы. Они находятся дома.





По предварительной информации ведомства, опасным веществом, действие которого почувствовали огнеборцы, была серная кислота. Причины пожара выясняются.





* Употребление наркотиков наносит вред здоровью.