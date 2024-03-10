Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск на помощь Украине

Франция собирает альянс государств, которые в теории могли бы послать войска на Украину. Об этом пишет газета Politico, комментируя визит в Литву главы французского МИДа Стефана Сежурне.





«Таким образом Франция усиливает свой конфликт с более осторожным Берлином», — считают обозреватели издания.





Politico подчеркивает, что Сежурне на пресс-конференции со своими литовским и украинским коллегами Габриэлюсом Ландсебргисом и Дмитрием Кулебой подчеркнул возможность направить на Украину войска стран НАТО, «которые не будут участвовать в боевых действиях, а будут, например, «заниматься разминированием».





26 февраля Макрон по итогам встречи представителей западных стран по украинскому вопросу заявил, что на саммите затронули тему возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По словам президента Франции, участники дискуссии не пришли к консенсусу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Макрон также считает, что «поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе».





Министерство вооруженных сил Франции отвергло возможность участия своих солдат в боевых действиях на Украине. Так, глава ведомства Себастьян Лекорню 8 марта сказал, что речь идет о возможном участии военных в разминировании, обучении бойцов ВСУ на территории Украины. Западные страны также исключили возможность отправки войск в зону конфликта.





7 марта Макрон провел с руководителями парламентских партий встречу, посвященную Украине. Как заявил лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, президент допускает начало военной интервенции при продвижении российских войск в сторону Киева или Одессы.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ неизбежен.