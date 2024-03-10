Гладков сообщил об атаке тремя беспилотниками поселка в Белгородской области

Поселок Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке трех дронов-камикадзе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.





По его словам, два дрона успели сбить в воздухе, а один влетел в частный жилой дом. Губернатор добавил, что в результате взрыва внутри дома имеются повреждения, также выбиты окна.





Оперативные службы работают на месте, написал Гладков в своем Telegram-канале.





Утром 10 марта Гладков сообщал, что окраина города Строитель подверглась атаке двух дронов. В результате инцидента загорелась фура.





По данным Минобороны, в ночь на 10 марта на территории региона было сбито четыре БПЛА. О разрушениях не сообщалось.