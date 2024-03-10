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В Приморье задержан мужчина, угрожавший оторвать ногу участнику СВО
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Подозреваемый может отправиться в тюрьму на семь лет undefined
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В Приморье задержан мужчина, угрожавший оторвать ногу участнику СВО

Подозреваемый может отправиться в тюрьму на семь лет

В Уссурийске задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого по статьям 119 УК («Угроза причинения тяжкого вреда здоровью») и 213 УК («Хулиганство»). Об этом сообщило управление Следственного комитета по Приморскому краю.


Отмечается, что дело завели после того, как в Сети появилось видео конфликта на парковке возле центрального рынка Уссурийска.


8 марта гражданин занял место для инвалидов, а на замечание со стороны участника СВО, потерявшего в боях ногу, отреагировал угрозами. По словам инвалида, мужчина угрожал оторвать ему вторую ногу.


Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы. Кроме того, 30-летнего водителя оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил парковки.

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