В Приморье задержан мужчина, угрожавший оторвать ногу участнику СВО

В Уссурийске задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого по статьям 119 УК («Угроза причинения тяжкого вреда здоровью») и 213 УК («Хулиганство»). Об этом сообщило управление Следственного комитета по Приморскому краю.





Отмечается, что дело завели после того, как в Сети появилось видео конфликта на парковке возле центрального рынка Уссурийска.





8 марта гражданин занял место для инвалидов, а на замечание со стороны участника СВО, потерявшего в боях ногу, отреагировал угрозами. По словам инвалида, мужчина угрожал оторвать ему вторую ногу.





Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы. Кроме того, 30-летнего водителя оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил парковки.