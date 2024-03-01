Как хоронили Алексея Навального. Толпы людей, плохая связь и быстрое отпевание

Политик Алексей Навальный скончался 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» на Ямале, куда был этапирован из Владимирской области в декабре 2023-го. Он отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества.





24 февраля тело оппозиционера отдали его матери Людмиле, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана иноагентом Минюстом РФ) на своей странице в X (ранее Twitter). В тот же день жена Навального Юлия в своем обращении заявила, что политика обязательно должны отпеть по всем православным традициям.





1 марта также стало известно, что в ИК-3 и ИК-18 в Харпе на Ямале прошла плановая проверка. В ходе нее в исправительных колониях не было выявлено каких-либо серьезных нарушений, сообщил председатель региональной ОНК Данила Гонтарь. Также он подтвердил, что при проверке ИК-3 тема смерти Навального не поднималась.