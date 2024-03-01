Как хоронили Алексея Навального. Толпы людей, плохая связь и быстрое отпевание

В Москве 1 марта простились с политиком Алексеем Навальным. Его представители заранее объявили, что отпевание оппозиционера пройдет в храме Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в столичном районе Марьино. Уже утром у церкви начали собираться люди. Две красные гвоздики появились у подъезда дома в Люблино, где когда-то жил активист.
Отпевание Навального в храме прошло быстро, в течение 15-20 минут. Здесь же его тело впервые показали собравшимся. Гроб был усыпан красными и белыми розами. В церковь приехали родители Алексея — Анатолий и Людмила Навальные. Другие члены семьи Навального — жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар — не приехали на похороны.
Прихожане выстроились в очередь, чтобы проститься с политиком, но всем желающим в храм войти не удалось. После завершения церковного ритуала крышку гроба закрыли.
Далее на катафалке тело Навального увезли на Борисовское кладбище. Те, кто пришел проводить политика в последний путь, двинулись за машиной. Собравшиеся жаловались на проблемы с мобильной связью и интернетом. Несмотря на то что некоторые люди в толпе вели себя достаточно агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, силовики разрешили всем пришедшим проститься с оппозиционером.
Политик Алексей Навальный скончался 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» на Ямале, куда был этапирован из Владимирской области в декабре 2023-го. Он отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества.
24 февраля тело оппозиционера отдали его матери Людмиле, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана иноагентом Минюстом РФ) на своей странице в X (ранее Twitter). В тот же день жена Навального Юлия в своем обращении заявила, что политика обязательно должны отпеть по всем православным традициям.
1 марта также стало известно, что в ИК-3 и ИК-18 в Харпе на Ямале прошла плановая проверка. В ходе нее в исправительных колониях не было выявлено каких-либо серьезных нарушений, сообщил председатель региональной ОНК Данила Гонтарь. Также он подтвердил, что при проверке ИК-3 тема смерти Навального не поднималась.