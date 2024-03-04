Продажи в цветочных магазинах рядом с могилой Навального выросли в два раза

Еще в одном цветочном магазине представитель тоже заявил о росте продаж по сравнению с обычными, непраздничными днями: «Конечно, возросли. Количество людей, посещаемость в разы [выросли]. В два раза, я думаю, точно [продажи увеличились]».





«Мы в данном случае <...> специально цены не поднимаем. У нас все адекватно, по обычным ценам. Людей очень много», — добавил собеседник Daily Storm.





В другой торговой точке отметили, что с 1 марта особенно вырос спрос на гвоздики: «Вы знаете, не могу сказать, что продажи сильно выросли, но, конечно же, все равно люди идут. Понятно, что люди идут и берут стандартные классические гвоздики — что распространено класть в таких ситуациях. У нас и так, в принципе, неплохо [с продажами]».





«Мы специально под этот случай ничего не завозили. Потому что у нас всегда ассортимент такой же, как в обычный день. У нас всегда есть гвоздики, так как мы находимся рядом с кладбищем. <...> Конечно, выросли продажи гвоздики и каких-то недорогих цветов, которые именно возлагают [к памятникам], — такое есть, в обычные дни у нас не берут в таком количестве», — рассказал продавец.





Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Политик был приговорен к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.





Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Отпевание прошло в храме Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в столичном районе Марьино.