Отставка Нуланд. Чем прославилась и кто приходит ей на смену

Глава Госдепа Энтони Блинкен 5 марта сообщил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд решила уйти в отставку. По его словам, случится это уже в ближайшие недели. Рассказываем, кто такая Нуланд, чем она запомнилась на своем посту, а также о том, кто ее сменит.
Кто такая Виктория Нуланд?
Виктория Нуланд родилась 1 июля 1961 года в Нью-Йорке в семье врача. У нее английские и еврейские корни. Родители ее отца были еврейскими эмигрантами из Российской империи — дед происходил из Бессарабии, бабушка — из Белоруссии. Ее отец изначально носил фамилию Нудельман.
В 1983 году Нуланд получила степень бакалавра в Университете Брауна, где изучала историю, политологию и русскую литературу. В 1982 году впервые посетила СССР, где по обмену две недели была пионервожатой в лагере недалеко от Одессы.
Свою политическую карьеру Нуланд начала в 1985 году с работы в американском консульстве в Гуанчжоу. Там она проработала год. Вернувшись в США, в 1987 году поступила в Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана Госдепартамента. В 1988 году принимала участие в открытии первого посольства США в Монголии, работала в советском отделе американской дипмиссии в Улан-Баторе до 1990 года. В 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве, где занималась анализом внутриполитических процессов в России и отвечала за контакты с правительством РФ.
В дальнейшем, в период с 1993-го по 2017 год, занимала самые разные посты: научного сотрудника в Совете по международным отношениям, замдиректора по делам бывшего СССР в Госдепартаменте, заместителя постоянного представителя США при НАТО и другие. Нынешний пост Нуланд получила в 2021 году с приходом в Белый дом Джо Байдена. Она была назначена замгоссекретаря США по политическим вопросам.
«Печеньки Нуланд»
Широкую известность Нуланд получила во время Майдана на Украине. В декабре 2013 года она приезжала в Киев. Там она вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом угощала едой протестующих. В результате возник мем «печеньки Нуланд», означающий предательство.
Сама Нуланд в 2018 году говорила в интервью Deutsche Welle*, что во время Майдана в 2013-2014 годах все главы МИД, все иностранные гости, приезжавшие на Украину, «пытаясь разобраться в ситуации, разрядить ее, отправлялись посетить Майдан». Она рассказала, что в один из дней решила взять с собой сэндвичи, которые раздала «не только протестующим, но также и сотрудникам украинских служб безопасности, которыми злоупотребили их собственные лидеры и отправили против их соотечественников».
События 2013-2014 годов на Украине Россия считает госпереворотом, произошедшим при поддержке США. Созданный Нуланд мем вспоминал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В начале февраля 2024 года он сказал, что визиты Нуланд в Киев «добром не кончаются» и что в России это помнят «по 2014 году, когда она пирожки раздавала».
Кто заменит Нуланд на посту?
По словам Энтони Блинкена, они вместе с Джо Байденом попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса временно исполнять обязанности замглавы Госдепартамента по политическим вопросам. Басс работает в Госдепе на протяжении многих лет. В частности, он занимал должности посла США в Грузии в 2009-2012 годах, в Турции в 2014-2017 годах и в Афганистане в 2017-2020 годах.
Басс родом из северной части штата Нью-Йорк. Он окончил Сиракузский университет в 1986 году и до поступления на дипломатическую службу в 1988-м работал редактором газеты и консультантом политических кампаний. Вскоре после этого был направлен в Бельгию, Нидерланды и Чад.
В 1998 году Басс работал у замгоссекретаря Строуба Тэлботта. Сначала в качестве спецпомощника по Европе и Евразии, в том числе в рамках мирных переговоров по войне в Косово. Позже, в 2000 году, он был назначен руководителем аппарата Тэлботта и координировал политику по сокращению вооружений с Россией.
Текущий пост Басса был утвержден сенатом США 18 декабря 2021 года. На эту должность его выдвинул лично Байден 21 июля того же года.