Отставка Нуланд. Чем прославилась и кто приходит ей на смену

Глава Госдепа Энтони Блинкен 5 марта сообщил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд решила уйти в отставку. По его словам, случится это уже в ближайшие недели. Рассказываем, кто такая Нуланд, чем она запомнилась на своем посту, а также о том, кто ее сменит.





Кто такая Виктория Нуланд?





Виктория Нуланд родилась 1 июля 1961 года в Нью-Йорке в семье врача. У нее английские и еврейские корни. Родители ее отца были еврейскими эмигрантами из Российской империи — дед происходил из Бессарабии, бабушка — из Белоруссии. Ее отец изначально носил фамилию Нудельман.





В 1983 году Нуланд получила степень бакалавра в Университете Брауна, где изучала историю, политологию и русскую литературу. В 1982 году впервые посетила СССР, где по обмену две недели была пионервожатой в лагере недалеко от Одессы.





Свою политическую карьеру Нуланд начала в 1985 году с работы в американском консульстве в Гуанчжоу. Там она проработала год. Вернувшись в США, в 1987 году поступила в Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана Госдепартамента. В 1988 году принимала участие в открытии первого посольства США в Монголии, работала в советском отделе американской дипмиссии в Улан-Баторе до 1990 года. В 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве, где занималась анализом внутриполитических процессов в России и отвечала за контакты с правительством РФ.





В дальнейшем, в период с 1993-го по 2017 год, занимала самые разные посты: научного сотрудника в Совете по международным отношениям, замдиректора по делам бывшего СССР в Госдепартаменте, заместителя постоянного представителя США при НАТО и другие. Нынешний пост Нуланд получила в 2021 году с приходом в Белый дом Джо Байдена. Она была назначена замгоссекретаря США по политическим вопросам.





«Печеньки Нуланд»





Широкую известность Нуланд получила во время Майдана на Украине. В декабре 2013 года она приезжала в Киев. Там она вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом угощала едой протестующих. В результате возник мем «печеньки Нуланд», означающий предательство.





Сама Нуланд в 2018 году говорила в интервью Deutsche Welle*, что во время Майдана в 2013-2014 годах все главы МИД, все иностранные гости, приезжавшие на Украину, «пытаясь разобраться в ситуации, разрядить ее, отправлялись посетить Майдан». Она рассказала, что в один из дней решила взять с собой сэндвичи, которые раздала «не только протестующим, но также и сотрудникам украинских служб безопасности, которыми злоупотребили их собственные лидеры и отправили против их соотечественников».