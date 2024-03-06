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Ростехнадзор летом 2023 года провел проверку на ТЭЦ в Шагонаре, где произошел пожар
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По последним данным, из-за взрыва на теплоэлектроцентрали пострадали 23 человека undefined
Детали

Ростехнадзор летом 2023 года провел проверку на ТЭЦ в Шагонаре, где произошел пожар

По последним данным, из-за взрыва на теплоэлектроцентрали пострадали 23 человека

Скриншот: 17.mchs.gov.ru

В июле 2023 года Ростехнадзор провел плановую выездную проверку производственных объектов и технических устройств в городе Шагонар в Туве по адресу, где расположена ТЭЦ. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». По последним данным, из-за пожара на теплоэлектроцентрали пострадали 23 человека. Предварительная причина пожара детонация угольной пыли.


В «СПАРКе» нет отметок о нарушениях по итогам этой проверки, а в статусе проверки указано, что она завершена.


Теплоэлектроцентраль расположена в Улуг-Хемском районе Тувы в городе Шагонар. Там же находится обособленное подразделение участка Шагонарского ГУП «Управляющая компания ТЭК 4».


На февраль 2024 года в отношении Управляющей компании ТЭК 4 была запланирована выездная проверка Роспотребнадзора, в том числе проверка подразделения в Шагонаре. Но в статусе этой проверки указано: «ожидает проведения».


По данным на 6 марта 2024 года, у ГУП «Управляющая компания ТЭК 4» приостановлены операции по двум счетам из-за неуплаты налогов. По состоянию на 3 февраля 2023 года сумма взыскиваемой задолженности компании составляла более тысячи рублей. 


По сведениям «СПАРК-Интерфакс», с предприятием в 2024 году заключили 58 госконтрактов на 78,28 миллиона рублей. В прошлом году было заключено 50 госконтрактов на 63,957 миллиона рублей.


Среди клиентов предприятия, с которыми были заключены договоры на 2024 год, — исправительная колония №4 в Туве, а также школы, детские сады, центры социальной помощи и районные администрации.


6 марта в 04:42 мск в экстренные службы поступило сообщение о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в котельной Шагонарской ТЭЦ. Об этом представитель экстренных служб сообщил РИА Новости. После взрыва начался пожар, работников теплоэлектроцентрали эвакуировали.


Следственный комитет завел уголовное дело о халатности. Число пострадавших выросло до 23. Из них 15 человек госпитализировали с ожогами и травмами, включая шестерых человек в тяжелом состоянии.

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При пожаре на ТЭЦ в Туве пострадали 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии

Следственный комитет завел дело о халатности 6 марта 2024
Dailystorm - При пожаре на ТЭЦ в Туве пострадали 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии
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