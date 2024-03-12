Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете. По данным Минобороны, у судна загорелся один из двигателей. Погибли все 15 человек (восемь членов экипажа и семь пассажиров), которые были на борту. На аэродром в Иваново уже вылетела комиссия Главного командования Воздушно-космических сил РФ для выяснения всех обстоятельств случившегося. Об этой катастрофе с Daily Storm поговорил заслуженный пилот России Юрий Сытник. Он предположил, что огонь с одного двигателя разбившегося Ил-76 мог перекинуться на соседний и именно это не позволило долететь до аэродрома. Сытник также отметил геройский поступок летчиков, уведших Ил-76 в сторону от населенных пунктов.





«Если бы пожар был ликвидирован на одном двигателе — ничего страшного. Ил-76 мог бы спокойно долететь до аэродрома и на трех оставшихся сесть. Но если пожар не потушен — вращающиеся лопатки разлетаются и повреждают и фюзеляж, и соседний двигатель на этом крыле. Но пока непонятно, разваливался ли двигатель, повредил ли он соседний. В этом разберется комиссия, изучив записи с черных ящиков», — сказал Daily Storm Сытник.





Ил-76 упал за территорией кладбища села Богородское в Ивановской области. Сытник в связи с этим обратил внимание, что когда «настоящие, серьезные командиры понимают, что самим практически выжить нельзя, они хотя бы спасают ни в чем не винных людей и всегда уводят самолеты от деревень, городков».





«Такие правила есть у военных. Думаю, погибший экипаж отметят за мужество — за то, что отвернули горящий Ил-76. Это отважные люди. Хоть посмертно, но отметят государственными наградами. А детям, женам, матерям, отцам погибших будет хоть какое-то утешение в горе», — считает собеседник.





При этом Сытник считает, что не стоит сравнивать январское крушение Ил-76 (с украинскими пленными на борту) в Белгородской области и нынешнее ЧП, где причиной, вероятно, стала техническая неисправность самолета. Заслуженный пилот России также напомнил, что Ил-76 — «это не истребитель и не штурмовик-бомбардировщик, который может выполнить противоракетный маневр». По словам эксперта, Ил-76 движется со скоростью 750-800 километров в час, является очень огромным и, соответственно, «хорошо отсвечен на локаторах».





«Его [Ил-76] очень хорошо видит противник. Поэтому все самолеты, которые падали в районе Белгородской области, в Краснодарском крае, — это все повреждения ракетами. Такую цель очень легко поймать в прицел и сбить. Есть разные типы ракет. Но если ее заводят и она управляемая до самого поражения — шансов у самолета нет. Вспомните, как недавно Ил-76 с пленными был сбит американской ракетой», — заключил Сытник.





Пожар на месте падения Ил-76 в Ивановской области уже ликвидирован, населенные пункты не пострадали, сообщил журналистам глава региона Станислав Воскресенский. Он выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа и поручил оказать всю необходимую помощь. На месте крушения работают экстренные службы, которые разбирают обломки Ил-76 и ищут бортовые самописцы.





Крушение Ил-76 стало вторым в России с начала 2024 года. 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью самолет, на борту которого находились 74 человека, включая 65 украинских военных. Все они погибли. Предыдущим крушением Ил-76 стало падение военно-транспортного самолета этого типа в Рязани 24 июня 2022-го. Тогда погибли пять человек, еще четверо были ранены. Причиной ЧП стала неисправность двигателя.