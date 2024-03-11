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Глава военной разведки Украины анонсировал «серьезную операцию» в Крыму
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По словам Кирилла Буданова, нынешняя активность Киева — подготовка к более масштабным действиям undefined
Новости

Глава военной разведки Украины анонсировал «серьезную операцию» в Крыму

По словам Кирилла Буданова, нынешняя активность Киева — подготовка к более масштабным действиям

Нынешняя активность украинских сил в Черном море — подготовка к «серьезной операции» в Крыму, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.


Глава военной разведки дал комментарий для документального фильма о действиях украинских сил на море, премьера ленты состоялась 10 марта. В Telegram-канале ГУР указывается, что действия Киева в черноморской акватории связаны «одним стратегическим замыслом».


Украина регулярно пытается атаковать Крым. Так, 3 марта Минобороны России сообщило об уничтожении над полуостровом 38 беспилотников противника.

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