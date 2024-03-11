Российские власти утвердили условия обмена замороженными активами

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, а также порядок расчета совокупной начальной стоимости продаваемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, сообщил Минфин России.





Обмен пройдет в рамках подписанного в ноябре указа президента Владимира Путина. Согласно документу, иностранные инвесторы на деньги со счетов типа С смогут приобрести зарубежные ценные бумаги россиян, заблокированные из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария, — он подпал под ограничения Евросоюза в июне 2022 года. При этом фактически операции были прекращены раньше, после начала СВО.





На счетах типа С иностранцам перечисляются доходы по принадлежащим им российским бумагам — купоны и погашения по облигациям, дивиденды по акциям.





Организатором торгов будет брокер «Инвестиционная палата». Она планирует провести обмен в четыре этапа:





физические лица — резиденты направляют организатору торгов заявки на продажу заблокированных иностранных ценных бумаг;





формируются лоты, затем устанавливается единая для всех лотов стартовая ставка;





собираются заявки от потенциальных покупателей-нерезидентов;





определяются цены продажи и утверждаются заявки.





В случае одобрения заявок иностранные ценные бумаги будут зачислены на специальные транзитные счета, позволяющие вывести их за рубеж без получения специальных разрешений в России. Деньги, полученные от продажи, будут перечислены брокерам, управляющим компаниям и доверительным управляющим, которые должны будут передать их своим клиентам, подававшим заявки. Российские инвесторы смогут продать бумаги на сумму не более 100 тысяч рублей. Министерство финансов рассчитывает, что около трех миллионов россиян смогут вернуть свои вложения.





«Инвестиционная палата» уточнила, что правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами 2 февраля. Сбор заявок продавцов-резидентов начнется 25 марта, расчеты по сделкам, как ожидает Минфин, будут закрыты до 1 сентября.