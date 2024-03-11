Депутат Госдумы Соболев объяснил, что смена главкома ВМФ связана с потерями кораблей после атак ВСУ

Смена главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России связана с потерями кораблей из-за атак ВСУ. Об этом Daily Storm рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Известия» и «Фонтанка» ранее сообщили, что командующий Северным флотом Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ, сменив на этом посту Николая Евменова. Министерство обороны РФ пока об этом официально не объявило.





«Те потери кораблей, которые в последнее время были, наверное, и привели к тому, что необходимость такая [перестановок в ВМФ] возникла», — сказал Соболев.





Он заверил, что сейчас «нет поводов для очень жесткого беспокойства насчет ситуации с флотом». «Но нужно отсовершенствовать свою систему, прежде всего противовоздушную, и систему против беспилотных аппаратов, движущихся по воде. Радиолокационные станции их не видят», — считает депутат.





«Дело в том, что морская волна дает фон и радиолокатор их [беспилотники] не видит», — пояснил Соболев. По его мнению, с поступлением на вооружение новых систем разведки — надводной, воздушной — «ситуация в корне изменится». «А просто с приходом нового главкома в ВМФ мало что изменится. Нужна новая станция, которая бы не обнаруживала себя, но видела низколетящие и надводные цели. Вот это было бы решение всех вопросов и проблем!» — добавил Соболев.





Николай Евменов был главнокомандующим Военно-морским флотом с мая 2019 года. Александр Моисеев, сменивший его на этой должности, командует Северным флотом также почти пять лет.