Медведев после церемонии «Оскар» призвал российских режиссеров снимать фильмы о войне

Настал момент, когда российским режиссерам «надо идти вперед» и снимать фильмы о войне, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на церемонию вручения премии «Оскар», прошедшую в Лос-Анджелесе.





Медведев написал, что российское кино за последние 10-15 лет стало гораздо более качественным: появились «нормальные сценарии, приличные диалоги, режиссура, игра артистов». Тем не менее, продолжил зампред Совбеза, нужно двигаться дальше и снимать фильмы о войне. Медведев понимает, что есть боязнь сфальшивить на такой теме, поскольку о войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно, однако создавать военные картины все же нужно.





По словам экс-президента России, пора «снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги», отображать это как в игровых жанрах, так и через документалистику. Нужно «снимать, чтобы знали и помнили», заключил Медведев.





В 2024 году лауреатом «Оскара» в номинации «Лучший фильм» признана драма «Оппенгеймер» о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Фильм забрал еще шесть статуэток, в том числе за лучшую режиссуру (Кристофер Нолан) и лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи).





Российских картин среди номинантов не было. В лонг-лист «Оскара» в номинации «Анимационный короткометражный фильм» попал мультфильм «Ванлав» мультипликатора Вари Яковлевой. Однако в финальный список претендентов картину не включили.





За всю историю вручения «Оскара» (с 1929 года) статуэтки получили шесть советских и российских работ: первой стала документальная лента «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина (получила премию в 1943 году), последней на сегодняшний день — мультфильм «Старик и море» Александра Петрова (2000).





В 2022 году Национальная академия кинематографических искусств и наук России сообщила, что не будет выдвигать картины в номинации «Лучший зарубежный фильм». В знак протеста режиссер Павел Чухрай покинул пост председателя Российского оскаровского комитета, позже из него вышли режиссеры Андрей Звягинцев и Николай Досталь. В сентябре 2023 года стало известно о приостановке работы комитета.