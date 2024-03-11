«Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм

Биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере завоевала премию «Оскар» как лучший фильм. Картина забрала награды еще в шести номинациях:
- лучший режиссер — Кристофер Нолан;
- лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи;
- лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни — младший;
- лучшая операторская работа — Хойте Ван Хойтема;
Список лауреатов «Оскара» в других категориях выглядит так:
- лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);
- лучшая песня — What Was I Made For? («Барби»);
- лучший зарубежный фильм — «Зона интересов»;
- лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»;
- лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»;
- лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
- лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»;
- лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»;
- лучший грим и прически, а также лучший дизайн костюмов — «Бедные-несчастные»;
- лучший звук — «Зона интересов»;
- лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»;
- лучший короткометражный анимационный фильм — «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
- лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»;
- лучший игровой короткометражный фильм — «Чудесная история Генри Шугара».
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