«Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм

Биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере завоевала премию «Оскар» как лучший фильм. Картина забрала награды еще в шести номинациях:





лучший режиссер — Кристофер Нолан;





лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи;





лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни — младший;





лучшая операторская работа — Хойте Ван Хойтема;





лучший монтаж;





лучший саундтрек.





Список лауреатов «Оскара» в других категориях выглядит так:





лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);





лучшая песня — What Was I Made For? («Барби»);





лучший зарубежный фильм — «Зона интересов»;





лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»;





лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»;





лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);





лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»;





лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»;





лучший грим и прически, а также лучший дизайн костюмов — «Бедные-несчастные»;





лучший звук — «Зона интересов»;





лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»;





лучший короткометражный анимационный фильм — «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;





лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»;





лучший игровой короткометражный фильм — «Чудесная история Генри Шугара».













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