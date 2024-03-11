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«Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм
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Саундтрек к «Барби» признан лучшей песней undefined
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«Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм

Саундтрек к «Барби» признан лучшей песней

Биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере завоевала премию «Оскар» как лучший фильм. Картина забрала награды еще в шести номинациях:


  • лучший режиссер — Кристофер Нолан;


  • лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи;


  • лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни — младший;


  • лучшая операторская работа — Хойте Ван Хойтема;


  • лучший монтаж;


  • лучший саундтрек.


Список лауреатов «Оскара» в других категориях выглядит так:


  • лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);


  • лучшая песня — What Was I Made For? («Барби»);


  • лучший зарубежный фильм — «Зона интересов»;


  • лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»;


  • лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»;


  • лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);


  • лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»;


  • лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»;


  • лучший грим и прически, а также лучший дизайн костюмов — «Бедные-несчастные»;


  • лучший звук — «Зона интересов»;


  • лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»;


  • лучший короткометражный анимационный фильм — «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;


  • лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»;


  • лучший игровой короткометражный фильм — «Чудесная история Генри Шугара».




Заметка дополняется 

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#оскар #фильм #барби
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