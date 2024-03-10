В Новгородской области сбиты два беспилотника

В Минобороны России сообщили, что около 15:30 мск была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Новгородской области.





В небе над регионом были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты, указали в ведомстве.





По данным Минобороны, в ночь на 10 марта на территории региона было сбито четыре БПЛА. О разрушениях не сообщалось.





Утром 10 марта Гладков рассказал, что окраина города Строитель подверглась атаке двух дронов. В результате инцидента загорелась фура.





Также сообщалось о том, что украинский БПЛА упал и загорелся на нефтебазе в Курске. Кроме того, в регионе был обстрелян поселок Кульбаки, погибла местная жительница. Об этом рассказывал губернатор Курской области Роман Старовойт.