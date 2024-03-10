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В Новгородской области сбиты два беспилотника
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О разрушениях не сообщается undefined
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В Новгородской области сбиты два беспилотника

О разрушениях не сообщается

В Минобороны России сообщили, что около 15:30 мск была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Новгородской области. 


В небе над регионом были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты, указали в ведомстве. 


По данным Минобороны, в ночь на 10 марта на территории региона было сбито четыре БПЛА. О разрушениях не сообщалось. 


Утром 10 марта Гладков рассказал, что окраина города Строитель подверглась атаке двух дронов. В результате инцидента загорелась фура. 


Также сообщалось о том, что украинский БПЛА упал и загорелся на нефтебазе в Курске. Кроме того, в регионе был обстрелян поселок Кульбаки, погибла местная жительница. Об этом рассказывал губернатор Курской области Роман Старовойт. 

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#беспилотник #новгородская область #пво
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