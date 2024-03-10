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Путин пошутил, что хотел бы сделать прическу с дредами
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Глава государства пообщался со студентами из Африки undefined
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Путин пошутил, что хотел бы сделать прическу с дредами

Глава государства пообщался со студентами из Африки

На Всемирном фестивале молодежи президент России Владимир Путин пошутил, что хотел бы сделать дреды, как у одного из участников мероприятия. Кадры общения российского лидера со студентами показали на телеканале «Россия 1».


«Мне тоже надо такую прическу сделать», — сказал Путин, указав на дреды участника фестиваля из Нигерии. 


Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 6 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В мероприятии приняли участие более 20 тысяч россиян и иностранцев. 


6 марта на церемонии закрытия ВФМ глава государства подчеркнул, что Россия хотела создать на фестивале условия свободы, творчества и дружбы, и выразил надежду, что РФ это удалось сделать. 

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#молодежь #сочи #владимир путин
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