Путин пошутил, что хотел бы сделать прическу с дредами

На Всемирном фестивале молодежи президент России Владимир Путин пошутил, что хотел бы сделать дреды, как у одного из участников мероприятия. Кадры общения российского лидера со студентами показали на телеканале «Россия 1».





«Мне тоже надо такую прическу сделать», — сказал Путин, указав на дреды участника фестиваля из Нигерии.





Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 6 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В мероприятии приняли участие более 20 тысяч россиян и иностранцев.





6 марта на церемонии закрытия ВФМ глава государства подчеркнул, что Россия хотела создать на фестивале условия свободы, творчества и дружбы, и выразил надежду, что РФ это удалось сделать.