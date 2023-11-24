ФСБ задержала жителя Крыма за поставку на Украину запчастей для военной авиатехники

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Феодосии россиянина по подозрению в отправке на Украину комплектующих для военной авиатехники. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.





По версии следствия, мужчину завербовали украинские спецслужбы, он за деньги искал и переправлял на Украину запчасти для авиатехники российского производства, говорится в сообщении.





Суд арестовал подозреваемого. Максимальное наказание по статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена) — пожизненное лишение свободы.





23 ноября ФСБ сообщила о задержании в Воронеже гражданина Украины 1995 года рождения, готовившего по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного. Мужчина притворялся курьером. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.