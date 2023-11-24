Запрета на брюки для девочек в школах нет: власти Иркутской области ответили на сообщения об ограничениях для учениц

Власти Иркутской области опровергли сообщения о том, что в местных школах девочкам запрещают носить брюки. Ранее в ответ на такие ограничения поступили жалобы из двух учебных заведений региона.





«Запрет на ношение брюк девочками в общеобразовательных организациях Иркутской области отсутствует. Локальные нормативные акты, устанавливающие требования к одежде обучающихся в средней общеобразовательной школе села Ербогачен и средней общеобразовательной школе №2 рабочего поселка Куйтун, запрета на ношение брюк девочками не устанавливают», — заявили Daily Storm в Министерстве образования Иркутской области.





В ведомстве уверяют, что такого запрета нет ни в одном региональном заведении начального общего, основного общего и среднего общего образования.





Ранее школьники из ряда российских регионов пожаловались директору организации «Лига безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на то, что девочкам в школах запрещают надевать брюки, даже когда на улице морозы. Сообщалось, что такие правила действуют в том числе в школе в поселке Куйтун и в селе Ербогачен Иркутской области.