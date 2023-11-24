Новости
Новости 18+
St
Запрета на брюки для девочек в школах нет: власти Иркутской области ответили на сообщения об ограничениях для учениц
18+
Ранее дети из двух школ региона пожаловались, что их заставляют носить юбки даже в морозы undefined
Эксклюзив Новости

Запрета на брюки для девочек в школах нет: власти Иркутской области ответили на сообщения об ограничениях для учениц

Ранее дети из двух школ региона пожаловались, что их заставляют носить юбки даже в морозы

Власти Иркутской области опровергли сообщения о том, что в местных школах девочкам запрещают носить брюки. Ранее в ответ на такие ограничения поступили жалобы из двух учебных заведений региона.


«Запрет на ношение брюк девочками в общеобразовательных организациях Иркутской области отсутствует. Локальные нормативные акты, устанавливающие требования к одежде обучающихся в средней общеобразовательной школе села Ербогачен и средней общеобразовательной школе №2 рабочего поселка Куйтун, запрета на ношение брюк девочками не устанавливают», — заявили Daily Storm в Министерстве образования Иркутской области.


В ведомстве уверяют, что такого запрета нет ни в одном региональном заведении начального общего, основного общего и среднего общего образования.


Ранее школьники из ряда российских регионов пожаловались директору организации «Лига безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на то, что девочкам в школах запрещают надевать брюки, даже когда на улице морозы. Сообщалось, что такие правила действуют в том числе в школе в поселке Куйтун и в селе Ербогачен Иркутской области.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#одежда #школа #брюки #форма #юбки #иркутская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Таразевич А.А.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

На информационном ресурсе dailystorm.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»