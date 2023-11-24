«112»: В Псковской области мать несколько месяцев жила с трупами своих детей

В Псковской области задержали женщину по подозрению в убийстве трех своих детей, сообщает региональное следственное управление СКР. Telegram-канал «112» пишет, что мать несколько месяцев жила с телами детей: двух сыновей (одному был год, другому — четыре года) и дочери (восемь лет).





Тела детей нашли в квартире в Великих Луках и в частном доме на территории Куньинского района Псковской области, уточняет СКР. Мать накрыла одеялами трупы двух младших детей, пишет «112».





34-летняя женщина отрицает причастность к убийству детей. По ее словам, они умерли во сне. Сначала в августе скончалась девочка, после этого мать переехала на съемную квартиру с другими детьми. Затем умерли и они. Точную дату рождения годовалого малыша мать не помнит, поскольку родила дома и не оформляла документы на ребенка.





Женщина жила с сожителем. Частный дом она приобрела на материнский капитал. У нее остались еще двое детей: пятилетняя дочь и 12-летний сын. Старший ребенок давно проживает с бабушкой, сообщает «112».





Возбуждено два уголовных дела об убийстве малолетних, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.