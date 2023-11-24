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В Финляндию через Мурманскую область попытались попасть уроженцы Индии, Марокко и Сирии
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Всего на КПП «Салла» 23 ноября собрались граждане 10 с лишним стран Фото: Global Look Press / Jussi Nukari
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В Финляндию через Мурманскую область попытались попасть уроженцы Индии, Марокко и Сирии

Всего на КПП «Салла» 23 ноября собрались граждане 10 с лишним стран

Фото: Global Look Press / Jussi Nukari

После почти полного закрытия Финляндией границ с Россией на КПП «Салла» в Мурманской области собралось порядка 400 иностранцев, желающих попасть на ту сторону. Пресс-секретарь губернатора Андрея Чибиса Лилия Сечкина рассказала Daily Storm, что среди иностранных граждан — уроженцы Южной Азии, Африки и Ближнего Востока.


«Это граждане из более чем 10 иностранных государств, включая Индию, Марокко, Алжир, Сирию», — сообщила Сечкина. 


23 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на КПП «Салла» из 400 иностранцев в Финляндию пропустили только 50. Он предположил, что число иностранных граждан, желающих попасть в эту страну через российскую территорию, может кратно возрасти.


В связи со скоплением людей на российско-финской границе власти Мурманской области ввели режим повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности жителей.


22 ноября в Погранслужбе Финляндии заявили, что в кризис с мигрантами на границе с Россией «вовлечены организованные преступные сети». Поток желающих пересечь госграницу без надлежащих документов за несколько недель увеличился, указали в ведомстве.

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#кризис #граница #финляндия #мурманская область #мигранты
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