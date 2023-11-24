В Финляндию через Мурманскую область попытались попасть уроженцы Индии, Марокко и Сирии

После почти полного закрытия Финляндией границ с Россией на КПП «Салла» в Мурманской области собралось порядка 400 иностранцев, желающих попасть на ту сторону. Пресс-секретарь губернатора Андрея Чибиса Лилия Сечкина рассказала Daily Storm, что среди иностранных граждан — уроженцы Южной Азии, Африки и Ближнего Востока.





«Это граждане из более чем 10 иностранных государств, включая Индию, Марокко, Алжир, Сирию», — сообщила Сечкина.





23 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на КПП «Салла» из 400 иностранцев в Финляндию пропустили только 50. Он предположил, что число иностранных граждан, желающих попасть в эту страну через российскую территорию, может кратно возрасти.





В связи со скоплением людей на российско-финской границе власти Мурманской области ввели режим повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности жителей.





22 ноября в Погранслужбе Финляндии заявили, что в кризис с мигрантами на границе с Россией «вовлечены организованные преступные сети». Поток желающих пересечь госграницу без надлежащих документов за несколько недель увеличился, указали в ведомстве.