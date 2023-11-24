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Директора школы в Самаре накажут за сорванные уроки русского языка после скандала
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В региональном Минобразования отреагировали на ситуацию с учителем, который ушел на больничный и через некоторое время уволился undefined
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Директора школы в Самаре накажут за сорванные уроки русского языка после скандала

В региональном Минобразования отреагировали на ситуацию с учителем, который ушел на больничный и через некоторое время уволился

Самарские Telegram-каналы сообщили, что в городской школе №22 у семиклассников нет учителя русского языка и литературы. Он уволился в ноябре, а до этого два раза уходил на больничный. В итоге в ноябре у детей решили убрать уроки русского и литературы и заменить их другими дисциплинами, пока учитель не найдется. В Минобразования Самарской области прокомментировали Daily Storm ситуацию с отсутствием педагога.


«В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении в начале 2023/2024 учебного года в течение I четверти учитель русского языка и литературы в параллели 7-х классов дважды был на больничном (5 и 7 дней), с 01.11.2023 принял решение об увольнении. В периоды отсутствия педагога администрацией школы №22 не были приняты меры по замещению уроков в параллели 7-х классов», — говорится в ответе ведомства на запрос издания.


Сейчас уроки русского языка и литературы замещаются другим учителем. Новый преподаватель уже найден и приступит к работе с 4 декабря, добавили в министерстве.

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#самара #самарская область #школа
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