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Бывшая владелица сети кофеен «АндерСон» Анастасия Татулова заявила об уплате налогов
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Ранее СМИ писали, что у предпринимательницы есть долги перед государством undefined
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Бывшая владелица сети кофеен «АндерСон» Анастасия Татулова заявила об уплате налогов

Ранее СМИ писали, что у предпринимательницы есть долги перед государством

Бывшая владелица сети кофеен «АндерСон» Анастасия Татулова заявила Daily Storm, что уплатила все налоги. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Татуловой, продавшей крупнейшую в России сеть семейных кафе, грозит до пяти лет тюрьмы за финансовые нарушения. 


«Все мои налоги уплачены, ни о каких претензиях ко мне лично со стороны любых служб мне неведомо. Этот вопрос, наверное, лучше задать тем, кто заказывает и публикует такие статьи в СМИ. Год назад, в ноябре 2022 года, была открыта выездная налоговая проверка в отношении московских кафе — франчайзи. Возможно, речь идет о ней. Никто из ФНС за прошедший год не связывался со мной и ничего не выяснял», — сказала предпринимательница.


«Если у ФНС или иного представителя государства есть ко мне любые разумные вопросы и им что-либо непонятно в хозяйственной деятельности «АндерСон» — моей лично или моих франчайзи, — я готова им прояснить все детали в любой момент. Как мне кажется, именно так правильно было бы выстраивать коммуникацию между добросовестными предпринимателями, налогоплательщиками и любыми надзорными органами», — добавила Татулова.


20 ноября сеть продуктовых магазинов «Вкусвилл» купила сеть семейных кафе «АндерСон» и ее базовые активы. Татулова, комментируя продажу, заявила: компания так сильно поддержала эти кафе в пандемию, что «АндерСон» стал частью экосистемы «Вкусвилла», и выразила благодарность сотрудникам и ретейлеру.

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