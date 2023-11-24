Новости
Новости 18+
St
Семьям, отцы которых находятся на СВО, «до лампочки», какое понятие используется: Останина раскритиковала предложение уравнять «брак» и «семейный союз»
18+
Лучше задуматься, как помочь гражданам, заявила парламентарий Фото: Global Look Press / Сергей Петров
Эксклюзив Новости

Семьям, отцы которых находятся на СВО, «до лампочки», какое понятие используется: Останина раскритиковала предложение уравнять «брак» и «семейный союз»

Лучше задуматься, как помочь гражданам, заявила парламентарий

Фото: Global Look Press / Сергей Петров

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала предложение парламентария Антона Ткачева уравнять понятия «брак» и «семейный союз» в законе. Останина считает, что семьям, отцы и мужья которых находятся на СВО, «до лампочки», какое понятие используется. 


«Если идти только по пути переименований отдельных процессов и наивно думать, что от этого у нас окрепнут традиционные семейные связи, — [это значит] либо не понимать предмета, либо быть человеком наивным», — сказала Daily Storm Останина.


Сейчас граждане ждут других инициатив от депутатов, считает глава думского комитета по делам семьи. 


«Настолько велика сейчас социальная напряженность. Самое главное — ждем, конечно, все победы. Особенно те семьи, мужья, отцы которых находятся в зоне спецоперации. И, честно говоря, им до лампочки, как это будет называться, — брак или семейный союз. <...> Лучше бы задуматься о том, как помочь этим семьям», — призвала Останина.


Парламентарий предположила, что предложение об уравнивании понятий «брак» и «семейный союз» в законе было вброшено ради хайпа. Она напомнила, что ранее от фракции «Новые люди» уже была похожая инициатива — о переименовании неблагозвучных названий поселений.


Останина допустила, что инициативу можно было бы рассмотреть, только если Ткачев поделился бы прогнозами о том, что от смены понятий в стране станет меньше разводов.


«Прежде чем выходить с такой инициативой, надо всесторонне взвесить ее. Кроме того, если у депутата есть прогнозы, что от смены слова «брак» на «семейный союз» у нас разводов станет меньше, не как сейчас в Дагестане — один к шести, то, конечно, наверное, как-то это можно рассматривать», — считает глава думского комитета по делам семьи.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#брак #семья #семейный союз #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Таразевич А.А.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

На информационном ресурсе dailystorm.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»