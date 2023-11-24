Семьям, отцы которых находятся на СВО, «до лампочки», какое понятие используется: Останина раскритиковала предложение уравнять «брак» и «семейный союз»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала предложение парламентария Антона Ткачева уравнять понятия «брак» и «семейный союз» в законе. Останина считает, что семьям, отцы и мужья которых находятся на СВО, «до лампочки», какое понятие используется.





«Если идти только по пути переименований отдельных процессов и наивно думать, что от этого у нас окрепнут традиционные семейные связи, — [это значит] либо не понимать предмета, либо быть человеком наивным», — сказала Daily Storm Останина.





Сейчас граждане ждут других инициатив от депутатов, считает глава думского комитета по делам семьи.





«Настолько велика сейчас социальная напряженность. Самое главное — ждем, конечно, все победы. Особенно те семьи, мужья, отцы которых находятся в зоне спецоперации. И, честно говоря, им до лампочки, как это будет называться, — брак или семейный союз. <...> Лучше бы задуматься о том, как помочь этим семьям», — призвала Останина.





Парламентарий предположила, что предложение об уравнивании понятий «брак» и «семейный союз» в законе было вброшено ради хайпа. Она напомнила, что ранее от фракции «Новые люди» уже была похожая инициатива — о переименовании неблагозвучных названий поселений.





Останина допустила, что инициативу можно было бы рассмотреть, только если Ткачев поделился бы прогнозами о том, что от смены понятий в стране станет меньше разводов.





«Прежде чем выходить с такой инициативой, надо всесторонне взвесить ее. Кроме того, если у депутата есть прогнозы, что от смены слова «брак» на «семейный союз» у нас разводов станет меньше, не как сейчас в Дагестане — один к шести, то, конечно, наверное, как-то это можно рассматривать», — считает глава думского комитета по делам семьи.