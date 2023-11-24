Норвегия отказала российским активистам в получении визы для проведения экологического съезда на Шпицбергене. Ранее движение «Ледокол» анонсировало Международную арктическую молодежную ассамблею на архипелаге.





«Полностью надуманный отказ. Всем под копирку ответили: есть основания полагать, что ребята хотели остаться на Шпицбергене навсегда и не возвращаться в Российскую Федерацию», — рассказал Daily Storm зампред комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Андрей Анохин.





От лица правительства города чиновник пообещал сделать все возможное, чтобы найти новую локацию для мероприятия студентов. Модератор арктической ассамблеи Мария Виноградова заверила, что члены движения в будущем обязательно побывают на Шпицбергене.





«Мы ставим целью добиться основательного выхода на международный уровень, чтобы провести ассамблею за границей. Попытаемся сделать все, что в наших силах, для проведения Второй молодежной арктической ассамблеи на Шпицбергене летом 2024 года», — заявила Виноградова.





Также участники ассамблеи из разных стран записали видеообращение к своим сверстникам. По словам членов движения «Ледокол», видеоролик уже направлен в 170 крупнейших вузов по всему миру.