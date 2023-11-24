РБК: Силовики задержали главу Ленинского горокруга Подмосковья за махинации с земельными участками

Задержан глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации РБК, правоохранители подозревают политика в махинациях с земельными участками.





На рабочем месте Спасского в здании администрации округа прошли обыски, пишет издание. О следственных действиях сообщает и ТАСС.





23 ноября появились сообщения о задержании бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. 7 ноября он объявил о своей отставке в связи с переходом на новую должность. Telegram-канал «112» пишет, что на жену Гравина оформлена кадастровая компания, к услугам которой прибегали многие бизнесмены. Экс-замглавы Ленинского городского округа подозревают в получении взятки минимум в 10 миллионов рублей от коммерческих структур.





Супругу Гравина опросили как свидетеля и отпустили, ее муж дал показания на Спасского, сообщает «112». Официально эта информация не подтверждена.