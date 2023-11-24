Новости
Новости 18+
St
РБК: Силовики задержали главу Ленинского горокруга Подмосковья за махинации с земельными участками
18+
23 ноября правоохранители пришли и за бывшим заместителем Алексея Спасского undefined
Новости

РБК: Силовики задержали главу Ленинского горокруга Подмосковья за махинации с земельными участками

23 ноября правоохранители пришли и за бывшим заместителем Алексея Спасского

Задержан глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации РБК, правоохранители подозревают политика в махинациях с земельными участками.


На рабочем месте Спасского в здании администрации округа прошли обыски, пишет издание. О следственных действиях сообщает и ТАСС.


23 ноября появились сообщения о задержании бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. 7 ноября он объявил о своей отставке в связи с переходом на новую должность. Telegram-канал «112» пишет, что на жену Гравина оформлена кадастровая компания, к услугам которой прибегали многие бизнесмены. Экс-замглавы Ленинского городского округа подозревают в получении взятки минимум в 10 миллионов рублей от коммерческих структур.


Супругу Гравина опросили как свидетеля и отпустили, ее муж дал показания на Спасского, сообщает «112». Официально эта информация не подтверждена.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Умер осужденный за взятку в миллион долларов экс-полковник СКР Михаил Максименко

Тело бывшего главы управления собственной безопасности ведомства нашли в помещении для хранения вещей в психлечебнице 21 ноября 2023
Dailystorm - Умер осужденный за взятку в миллион долларов экс-полковник СКР Михаил Максименко
#подмосковье #происшествие #московская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Таразевич А.А.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

На информационном ресурсе dailystorm.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»