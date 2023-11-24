Путин рассказал, как ИИ в будущем поможет врачам и учителям

Искусственный интеллект (ИИ) не заменит медработника или учителя, однако может служить им верным помощником, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании конференции AI Journey. По словам главы государства, ИИ может дать педагогу больше времени для воспитания детей, а врачу позволит выявлять болезни на ранней стадии, проводить дистанционный мониторинг здоровья.





Человек может делегировать искусственному интеллекту многие рутинные функции — в быту, на производстве, в управлении и даже в сфере креативных индустрий, а сам при этом может забрать самые сложные задачи, сказал Путин. Таким образом, должны появиться новые современные рабочие места с более высокой платой труда, добавил президент.





О применении ИИ ранее говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. В начале ноября он заявил, что искусственный интеллект используется в столичном здравоохранении, образовании и других сферах.