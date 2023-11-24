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Против певца Шарлота возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих
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Сейчас артист находится под административным арестом undefined
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Против певца Шарлота возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

Сейчас артист находится под административным арестом

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило три уголовных дела в отношении певца Эдуарда Шарлота: два — о реабилитации нацизма, еще одно — об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале общественница пожелала исполнителю «доброй дороги из Питера в Самару».


Отец певца Валерий Шарлот заявил Daily Storm, что ему ничего не известно об уголовном преследовании его сына.


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Шарлота, сказав, что не знает, кто это такой, сообщает ТАСС.


Шарлот в ночь на 22 ноября вернулся из Армении в Россию и извинился за то, что ранее сжег паспорт гражданина РФ. Свой поступок певец объяснил «осечкой в понимании». 


Суд в Санкт-Петербурге назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Свою вину исполнитель признал. Кроме того, прокуратура города проверяет публикации Шарлота в Instagram* по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды. 


*Instagram — принадлежит запрещенной в РФ компании Meta.

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#певец #эдуард шарлот #бизнес
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