Против певца Шарлота возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило три уголовных дела в отношении певца Эдуарда Шарлота: два — о реабилитации нацизма, еще одно — об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале общественница пожелала исполнителю «доброй дороги из Питера в Самару».





Отец певца Валерий Шарлот заявил Daily Storm, что ему ничего не известно об уголовном преследовании его сына.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Шарлота, сказав, что не знает, кто это такой, сообщает ТАСС.





Шарлот в ночь на 22 ноября вернулся из Армении в Россию и извинился за то, что ранее сжег паспорт гражданина РФ. Свой поступок певец объяснил «осечкой в понимании».





Суд в Санкт-Петербурге назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Свою вину исполнитель признал. Кроме того, прокуратура города проверяет публикации Шарлота в Instagram* по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды.





*Instagram — принадлежит запрещенной в РФ компании Meta.