В Госдуме оценили предложение МЧС давать выходной россиянам, пострадавшим от стихии или техногенных аварий

МЧС России предложило внести изменения в Трудовой кодекс, предоставив россиянам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, право на оплачиваемый выходной день и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Члены думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко и Светлана Бессараб положительно оценили идею ведомства. По мнению Тарасенко, дать дополнительный выходной человеку для добросовестного работодателя несложно. Бессараб при этом заметила: отсутствие работника не должно приводить к форс-мажорам, приведя в пример профессии медика, спасателя и педагога.





«Такая законодательная инициатива имеет право на существование. Тем более если она идет со стороны МЧС, где знают динамику происходящего. Здесь есть мысль гуманистическая и поддерживающая людей в непростой ситуации», — заявил Daily Storm Тарасенко.





Он обратил внимание, что работодатели все равно оказывают поддержку пострадавшим, но сейчас «могут это делать только из прибыли». «А когда внесутся изменения в Трудовой кодекс — это будет уже ложиться на основное производство, то есть на себестоимость. Поэтому, думаю, для добросовестных работодателей это не проблема, а недобросовестные — они это тоже переживут, поскольку потери не настолько велики», — заключил депутат.





Его коллега Светлана Бессараб также признала: пострадавшие от стихийных бедствий или техногенных аварий люди имеют право отдохнуть, привести в порядок свое имущество, документы. Но все же следует каждый случай рассматривать индивидуально, полагает парламентарий.





«Представьте ситуацию, которая сложилась в Краснодарском крае, когда произошло подтопление и пострадал и сам работодатель (например, детский лагерь), и работники. Если отпустить их, дети остались бы фактически без присмотра преподавателей. Нельзя однозначно сказать, что надо сразу отпускать всех пострадавших. А представьте, что это медики или сами сотрудники МЧС... Случилось что-то — и сотрудник, вместо того чтобы спасать людей, будет спасать свое имущество», — объяснила Daily Storm Бессараб.





«Я бы, конечно, предоставила такое право людям отдохнуть, привести в порядок свое имущество, документы. Но все-таки с оглядкой на то, как будет в этот момент обеспечиваться жизнедеятельность их сферы работы. Очень осторожно надо к этой инициативе отнестись. Чтобы была обеспечена работа педагогических, медицинских организаций», — добавила парламентарий.





По ее мнению, нужно в первую очередь обеспечить работу педагогических, медицинских организаций, МЧС. Бессараб также обратила внимание, что попавшие в беду люди, «как правило, договариваются с работодателем» и получают в случае необходимости выходной в счет отпуска или отгулы. «То есть без инициативы нашего замечательного МЧС эти вопросы раньше решались», — отметила депутат.





В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс», подготовленному МЧС России, указывается: в трудных жизненных ситуациях, вызванных ЧС, гражданам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов и восстановления утраченных документов.





Поэтому ведомство предлагает предоставлять пострадавшим россиянам дополнительный выходной день с сохранением средней заработной платы и отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти дней. Для этого нужно подтвердить факт проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС. Такую справку пострадавшему могут выдать органы местного самоуправления, рассказали в МЧС.





Поправки рассмотрят 24 ноября на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (она объединяет представителей правительства, бизнеса и профсоюзов). Предлагаемые изменения «позволят защитить интересы как граждан, так и работодателей», убеждены в МЧС.





В период с 2018-го по 2022 год на территории РФ зарегистрировано 1,49 тысячи чрезвычайных ситуаций, в результате которых пострадали 513 тысяч человек, говорится в материалах к законопроекту. В среднем за год происходило 298 чрезвычайных ситуаций. В 2023-м их число снизилось на 26%. В документе уточняется, что дополнительный оплачиваемый выходной день в среднем может потребоваться для 30 075 работников в год, в том числе для 9426 бюджетников. Возможные расходы предлагается возложить на работодателей. Дополнительных средств из бюджетов законопроект не потребует.