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ХАМАС освободило первых 25 заложников
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13 израильтян и 12 тайцев покинули сектор Газа undefined
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ХАМАС освободило первых 25 заложников

13 израильтян и 12 тайцев покинули сектор Газа

Палестинское движение ХАМАС освободило первую группу заложников — 13 израильтян и 12 тайцев, сообщает издание The Times of Israel. Граждане Таиланда, удерживавшиеся радикалами в секторе Газа, пересекли границу с Израилем, жители еврейского государства попали на территорию Египта.


Через некоторое время Международный Комитет Красного Креста подтвердил освобождение заложников, но привел другое число — 24 человека.


22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие вступило в силу утром 24 ноября.


Всего в заложниках у радикалов в секторе Газа находятся более 240 человек, среди них есть россияне. 23 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты прилагают все усилия для освобождения граждан РФ из плена.

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Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня и об освобождении части заложников

Стороны условились на протяжении четырех дней не вести боевые действия 22 ноября 2023
Dailystorm - Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня и об освобождении части заложников
#сектор газа #хамас #израиль #палестина
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