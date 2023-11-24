ХАМАС освободило первых 25 заложников

Палестинское движение ХАМАС освободило первую группу заложников — 13 израильтян и 12 тайцев, сообщает издание The Times of Israel. Граждане Таиланда, удерживавшиеся радикалами в секторе Газа, пересекли границу с Израилем, жители еврейского государства попали на территорию Египта.





Через некоторое время Международный Комитет Красного Креста подтвердил освобождение заложников, но привел другое число — 24 человека.





22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие вступило в силу утром 24 ноября.





Всего в заложниках у радикалов в секторе Газа находятся более 240 человек, среди них есть россияне. 23 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты прилагают все усилия для освобождения граждан РФ из плена.