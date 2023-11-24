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Песков назвал чушью слухи о планах построить подводный тоннель в Крым
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Глава республики Сергей Аксенов также опроверг эти публикации undefined
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Песков назвал чушью слухи о планах построить подводный тоннель в Крым

Глава республики Сергей Аксенов также опроверг эти публикации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью публикацию газеты The Washington Post (WP) о том, что Россия и Китай обсудили строительство подводного тоннеля в Крым. По словам представителя Кремля, такое даже не стоит комментировать.


Глава Крыма Сергей Аксенов назвал враньем информацию WP. При этом он отметил, что до строительства Крымского моста были разные идеи, как соединить полуостров с материковой частью РФ, например, с помощью тоннеля или канатной дороги.


WP утверждает, что генеральным подрядчиком работ по созданию подводного тоннеля в Крым согласилась выступить Китайская железнодорожная строительная корпорация. РФ и КНР якобы создали консорциум, его гендиректором стал бизнесмен Владимир Калюжный. Эксперты, опрошенные The Washington Post, оценили стоимость проекта минимум в пять миллиардов долларов.


Предполагается, что подводный тоннель будет защищен от атак со стороны Украины. WP напомнила, что Киев дважды атаковал Крымский мост — в октябре 2022 года и в июле 2023-го.


В своем материале газета сослалась на украинские спецслужбы и деловую документацию, связанную с российско-китайским консорциумом. Из электронных писем, например, следует, что Пекин якобы стремится к тому, чтобы его участие в строительстве тоннеля было секретным. Это связано с опасениями Китая подпасть под санкции США и ЕС, указали эксперты.

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#дмитрий песков #крымский мост #крым
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