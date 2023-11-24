Bild: США и Германия принуждают Зеленского к переговорам с Россией

Соединенные Штаты и Германия намерены вынудить президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Украиной, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ. По информации издания, союзники планируют снабжать Киев именно тем вооружением и в тех количествах, которыми ВСУ могут удерживать нынешнюю линию боестолкновения, но не способны отбить утраченные территории.





Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц не намерены напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров с Россией. Украинский лидер должен сам прийти к такому выводу, «без всяких подсказок извне», и объяснить это своему народу, сказал один из источников Bild.





Главная цель правительства Германии сейчас заключается в том, чтобы помочь Украине занять «стратегически выгодную переговорную позицию», США координируют с ФРГ эти действия, пишет таблоид.





В качестве альтернативы переговорам Вашингтон и Берлин согласились бы на заморозку российско-украинского конфликта, утверждает один из собеседников издания.





В начале ноября телеканал NBC News сообщил, что США и их европейские союзники начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией. При обсуждении зашла речь о том, на какие уступки может пойти Киев.