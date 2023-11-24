Минюст признал бывшего премьера России Михаила Касьянова иноагентом

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов четырех человек и одну организацию. В список попал в том числе Михаил Касьянов, премьер-министр России в 2000-2004 годах.





Бывший глава правительства выступал против военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о политике российского государства, публиковал материалы иноагентов, говорится в сообщении Минюста. Касьянов также состоит в «Антивоенном комитете России», добавили в ведомстве.





Помимо Касьянова, в реестр включили историка Илью Венявкина, журналистов Илью Давлятчина и Идриса Юсупова и общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ».





Вместе с тем из перечня иноагентов в связи с ликвидацией исключена общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».





В последний раз список иноагентов обновляли 17 ноября. Тогда в него включили звезду сериала «Ольга» Яну Троянову, основателя проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григория Свердлина, интернет-издание The Moscow Times, а также еще двух человек и одно юридическое лицо.